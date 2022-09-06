خطوط إنديجو الهندية تنطلق إلى الرياض وتوفر 50% من تكلفة الطيران إلى 12 عاصمة آسيوية

كشف خطوط إنديجو، أكبر شركة طيران هندية من حيث الحصة السوقية لإطلاق رحلات مكوكية إضافية إلى الرياض وبعض مدن الخليج من مدينة حيدر أباد جنوب الهند.
وهي أكبر شركات الطيران الهندية من فئة الطيران الاقتصادي والتى بدات تتوسع في عملياتها في الخليج العربي مع خطط لإطلاق خدمات مباشرة جديدة.
ومن المقرر إطلاق الرحلة المباشرة الجديدة المقترحة إلى الرياض اعتبارًا من 30 أكتوبر مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والسبت من العاصمة السعودية وأيام الأحد والجمعة من حيدر أباد، بينما ستحلق الرحلات الإضافية إلى دبي والدوحة يومياً.
من جهته أكد سانجاي كومار، رئيس الإستراتيجيات والإيرادات في شركة إنديجو، الخط الجديد بالرياض سيعزز الاتصال التجاري وسهولة الوصول إلى مناطق الجذب السياحي في المملكة.
وتوقع الخبراء أن يوفر هذا الخط الجديد مع شركة إنديجو السفر إلى عواصم جنوب شرق آسيا إلى 50% من قيمة التكاليف، وخاصة إلى سري لانكا وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا والفلبين وكوريا وبورما وماليزيا والمالديف وبنجلاديش وباكستان ونيبال.
وأشار كومار أن التوسع في شبكة إنديجو سيجعل السفر ميسور التكلفة إلى الشرق الأوسط من خلال الرحلات المباشرة والسعة الإضافية.
وقامت شركة فيستارا وهي شركة طيران هندية بتوسيع عملياتها في الخليج، حيث أطلقت الشركة خدمات طيران جديدة مباشرة إلى جدة في المملكة العربية السعودية من العاصمة التجارية للهند مومباي في أغسطس 2022.
يذكر أن شركة خطوط إنديجو، أكبر شركة طيران اقتصادي في الهند، تقوم بعمل الرحلات الدولية والداخلية في جميع أنحاء الهند، من قاعدتها الرئيسية بمطار أنديرا غاندي الدولي، ومطار فيساخاباتنام الدولي.