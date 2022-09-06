خطوط إنديجو الهندية تنطلق إلى الرياض وتوفر 50% من تكلفة الطيران إلى 12 عاصمة آسيوية

ومن المقرر إطلاق الرحلة المباشرة الجديدة المقترحة إلى الرياض اعتبارًا من 30 أكتوبر مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والسبت من العاصمة السعودية وأيام الأحد والجمعة من حيدر أباد، بينما ستحلق الرحلات الإضافية إلى دبي والدوحة يومياً.