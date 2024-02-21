بطولة "ون 166" قمة الفنون القتالية العالمية تعود إلى قطر.. شاهد التفاصيل

وضمن فعاليات شهر مارس 2024 تنطلق بطولة "ون" التابعة لأكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، بالتعاون مع قطر للسياحة الشريك الرسمي للعرض، والمدينة الإعلامية الشريك الإعلامي الرسمي، وشركة أُوريدو (Ooredoo) الشريك الرسمي، تقديم العرض القتالي الأول لها في قطر عبر عرض "ون 166 قطر" وذلك يوم الجمعة 1 مارس، في صالة لوسيل الرياضية بالعاصمة الدوحة.