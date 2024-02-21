بطولة "ون 166" قمة الفنون القتالية العالمية تعود إلى قطر.. شاهد التفاصيل

استطاعت دولة قطر أن تثبت مكانتها كوجهة عالمية المستوى للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى؛ فبعد نجاحها باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023، تستعد دولة قطر لتقديم مجموعة من البطولات الرياضية العالمية في العام 2024، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ومستويات الأمن والأمان ورزنامة فعالياتها المتنوعّة.
وضمن فعاليات شهر مارس 2024 تنطلق بطولة "ون" التابعة لأكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، بالتعاون مع قطر للسياحة الشريك الرسمي للعرض، والمدينة الإعلامية الشريك الإعلامي الرسمي، وشركة أُوريدو (Ooredoo) الشريك الرسمي، تقديم العرض القتالي الأول لها في قطر عبر عرض "ون 166 قطر" وذلك يوم الجمعة 1 مارس، في صالة لوسيل الرياضية بالعاصمة الدوحة.
ويشهد العرض 5 نزالات على ألقاب عالمية؛ وهي الفنون القتالية المختلطة والمواي تاي والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع، ويمكن للجمهور حجز مقاعدهم عبر منصة كيو تيكتس (Q-Tickets) أو فيرجين ميجاستور (Virgin Megastore).
وأكد رئيس مجلس إدارة منظمة "ون" ورئيسها التنفيذي، السيد شاتري سيتيودتونغ قائلاً: إنني متحمّس لإعلان عودة بطولة "ون" إلى الشرق الأوسط بأحد أكبر عروضنا حتى الآن، نحن نقوم بإعداد بطاقة عرض مذهلة مليئة بالنزالات، ستتضمّن نزالات على بطولة العالم في جميع أنواع الفنون القتالية التي نقدّمها.
وبدوره، قال رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة المهندس عبدالعزيز علي المولوي: يسرّ قطر للسياحة أن تكون المستضيف الرسمي للحدث، والشريك المقدم وراعي صالة كبار الشخصيات لما سيكون أكبر عرض لبطولة ون على الإطلاق في المنطقة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني: المدينة الإعلامية قطر ممتنة لهذا الامتياز بالوقوف إلى جانب شركائنا المحترمين في منظمة ون وقطر للسياحة، لاستضافة عرض بطولة "ون 166: قطر" في الدوحة، وكشريك إعلامي رسمي، ندرك الأهمية التاريخية لهذا الحدث.
وأضاف: ملتزمون بإيصال القصص المؤثرة للرياضيين العالميين، مما يعزز موقع قطر كوجهة إقليمية للتجارب المتنوعة والديناميكية في الرياضة والترفيه، وبما يُسهم في تطور المشهد الإعلامي في قطر وخارجها سيتم بث عرض بطولة "ون 166: قطر" عبر قنوات beIN Sports في 1 مارس، بدءاً من الساعة 15:30، بتوقيت مكة المكرمة ومتاح البث العالمي في أكثر من 190 دولة حول العالم ويمكنكم الحجز عبر الرابط