لا مصابين سعوديين في حريق قرية "النورس" السياحية ببورسعيد المصرية

تمكن الدفاع المدني المصري من السيطرة على حريق ضخم اندلع في قرية النورس السياحية في مدينة بورسعيد شمال شرق مصر، وهي واحدة من أكبر القرى السياحية المصرية.
وفي التفاصيل، اندلع حريق في المطعم الرئيس بالقرية ما تسبب في تصاعد ألسنة لهب بشكل كبير وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت القوات من السيطرة قبل أن تمتد النيران للقرية السياحية والفيلات الموجودة بها.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعد نتيجة تجهيز الكافتيريا والمطعم الرئيس من الخشب وتم تبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت مديرية الصحة ببورسعيد أن المستشفيات العامة والخاصة لم تتلق أي بلاغات بوجود مصابين من السياح نتيجة الحادث سواء من السياح العرب أو السعوديين أو المصريين.
وأشارت المعاينة والمعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى احتراق فيلا و3 كافتيريات وعدد من المحال، دون وقوع خسائر بشرية.
وتعد قرية النورس السياحية من أشهر قرى بورسعيد، أنشأها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وتقع وسط المنطقة التجارية كما تطل على الكورنيش ومنها لشاطئ بورسعيد.
وحصلت قرية النورس السياحية على 4 نجوم فندقية وتضم شاليهات فندقية متكاملة وأجنحة فاخرة وكذلك غرفًا مفردة ومزدوجة ويتكون المبنى من طابق أرضي وطابقين أول وثانٍ وكل الشاليهات على البحر المتوسط مباشرة.