لا مصابين سعوديين في حريق قرية "النورس" السياحية ببورسعيد المصرية

وأشارت المعاينة والمعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث ماس كهربائي، وساعدت سرعة الرياح في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى احتراق فيلا و3 كافتيريات وعدد من المحال، دون وقوع خسائر بشرية.