ألبانيا وكوسوفا تلغيان تأشيرة الدخول للسعوديين حتى هذا التاريخ

كشف حساب السفارة السعودية بتيرانا (عاصمة جمهورية ألبانيا) عن إلغاء مجلس الوزراء الألباني تأشيرة الدخول بالنسبة للمواطنين السعوديين، إضافة إلى دول عدة مجاورة يُسمح للمواطنين حاليًا بدخولها بدون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري، منها دخول كوسوفا بدون تأشيرة طوال العام. مشيرة إلى أنه يُسمح بدخول الجبل الأسود بدون تأشيرة حتى 31 أكتوبر المقبل شريطة القدوم والمغادرة ضمن مجموعة سياحية وليس كأفراد.
وأضافت بأن شروط القدوم للجبل الأسود تشمل أيضًا أن يكون القدوم بواسطة الطيران المباشر من السعودية فقط، مع إثبات دفع تكاليف الإقامة وتذكرة عودة للمملكة، وخطاب دعوة من مكتب سياحي في الجبل الأسود منظِّم للرحلة. كما يمكن دخولها بإحدى التأشيرات الآتية (شنغن، أمريكية، بريطانية وأسترالية)، على أن تكون متعددة الدخول، وسارية المفعول، وسبق استخدامها.