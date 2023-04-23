ألبانيا وكوسوفا تلغيان تأشيرة الدخول للسعوديين حتى هذا التاريخ

وأضافت بأن شروط القدوم للجبل الأسود تشمل أيضًا أن يكون القدوم بواسطة الطيران المباشر من السعودية فقط، مع إثبات دفع تكاليف الإقامة وتذكرة عودة للمملكة، وخطاب دعوة من مكتب سياحي في الجبل الأسود منظِّم للرحلة. كما يمكن دخولها بإحدى التأشيرات الآتية (شنغن، أمريكية، بريطانية وأسترالية)، على أن تكون متعددة الدخول، وسارية المفعول، وسبق استخدامها.