افتتاح "قمة الطيران" العالمية بلندن.. وصفقات تاريخية للناقلات بالشرق الأوسط

ومن شأن طلبية كبيرة أن تدعم الطلب المتراكم على الطائرة أي 330 نيو، التي تتمتع بمحركات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وجناح مُعاد تصميمه. وحققت الشركة الأوروبية نجاحًا كبيرًا العام الماضي مع الطائرة أي 350 الأكثر تطورًا، وطائراتها الأخرى عريضة البدن، على الرغم من ندرة المتاح للمشترين الجدد.