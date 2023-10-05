مصر.. السعوديون يتخطوْن حاجز 1.3 مليون سائح وقفزة سياحية عالمية في جميع الأرقام

وسجلت معدلات الزيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من ألمانيا وإسبانيا وصربيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا، وبولندا والتشيك وكازخستان؛ وبذلك تقترب مصر من تحقيق المستهدف في عام 2023 عند 15 مليون سائح، وفي العام المقبل 2024 إلى 18 مليون سائح في ضوء إمكانيات السوق السياحية الحالية في مصر، بعدما سجلت مصر أعلى معدل لعدد الزوار عام 2010، عندما بلغ 14.7 مليون سائح وهو أفضل رقم وصلت إليه السياحة المصرية على مدار تاريخها.