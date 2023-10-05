مصر.. السعوديون يتخطوْن حاجز 1.3 مليون سائح وقفزة سياحية عالمية في جميع الأرقام

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، عن ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل 146.1 مليون ليلة في العام المالي الماضي الذي انتهى في آخر يونيو؛ فيما بلغ عدد السائحين نحو 13.9 مليون سائح بزيادة سنوية 35.6%.. (من المعروف أن السنة الحسابية الرسمية في مصر تبدأ من يوليو إلى يونيو من العام الميلادي التالي).
وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات مصر من السياحة إلى 13.6 مليار دولار، في العام المالي (2022- 2023) بزيادة 26.8% مع تعافي القطاع.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكّل السائحون من الدول الأوروبية نسبة 67% من إجمالي السائحين الوافدين إلى مصر يليهم السائحين العرب بنسبة 24.8%.
وقد استقبلت مصر آخر أربع سنوات ما يلي: 13 مليون سائح في 2019، ثم في 2020 3.7 مليون سائح، ثم 8 ملايين في 2021، ثم 11.7 مليون سائح في عام 2022، و13.7 مليون سائح في عام 2023.
كما أن هناك بعض التقديرات تؤكد أن الربع الأخير من عام 2023 سيشهد نموًّا في حركة السياحة الوافدة يتعدى 28%؛ وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح في نهاية 2023، مع توقعات مؤكده بالوصول إلى 18 إلى 20 مليون سائح خلال عام 2024؛ وذلك وفقًا لتقديرات وزارة السياحة المصرية.
وذكرت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري أن السياحة العربية 20% من إجمالي عدد السياح، نصفهم من السعوديين؛ وبذلك يبلغ عدد السياح العرب ما يقارب 2.7 مليون سائح، ويبلغ عدد السعوديين 1.3 مليون، ليقترب السعوديون من 1.5 سائح قبيل نهاية العام 2023.
وتستهدف مصر مضاعفة عدد السياح خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
هذا مع ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة سياحية، وارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام المذكور بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح في عام 2023.
وتحديدًا فقد استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وسجلت معدلات الزيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر من ألمانيا وإسبانيا وصربيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا، وبولندا والتشيك وكازخستان؛ وبذلك تقترب مصر من تحقيق المستهدف في عام 2023 عند 15 مليون سائح، وفي العام المقبل 2024 إلى 18 مليون سائح في ضوء إمكانيات السوق السياحية الحالية في مصر، بعدما سجلت مصر أعلى معدل لعدد الزوار عام 2010، عندما بلغ 14.7 مليون سائح وهو أفضل رقم وصلت إليه السياحة المصرية على مدار تاريخها.