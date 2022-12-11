هذا هو الفارق بين مؤشر "الجواز الإماراتي أولًا" والياباني المتصدّر لمؤشر "هينلي" العالمي

الأكثر انفتاحًا: قطر، وأنغولا، وجيبوتي، وغينيا، وجزر المالديف، وجزر القمر، والصومال، وبوليفيا، وتيمور الشرقية، وملاوي، وميكرونيسيا، وبوروندي، وغينيا بيساو، ونيجيريا، وتوفالو وساموا، وغابون، وكوت ديفوار، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ورواندا، وكمبوديا، والكونغو سيشل، وتوغو، وأوغندا، والرأس الأخضر، وموريتانيا، وسورينام بالاو، ودومينيكا، ومدغشقر ماليزيا ليسوتو.