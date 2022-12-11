هذا هو الفارق بين مؤشر "الجواز الإماراتي أولًا" والياباني المتصدّر لمؤشر "هينلي" العالمي

ظهرت العديد من المؤشرات المتنافسة في السوق مثل مؤشر "باسبورت إندكس" الخاص بشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، ومؤشر "هينلي" لجوازات السفر، اللذين يقيسان النفوذ النسبي لوثائق سفر المواطنين، وفقًا لعدد الدول التي يمكن لحامليها زيارتها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الطلب.
وأعلن تصنيف شركة آرتون كابيتال أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة هو الأقوى في العالم، بينما منح مؤشر "هينلي" الذي يستخدم معايير أخرى اللقب لليابان.
وتقيس شركة آرتون كابيتال ذلك في تصنيف البلدان المرحّب بها، وتوفر قائمتها لعام 2022 بعض الأفكار الرائعة حول الوضع الحالي للتنقل العالمي، ويتم تحديث الترتيب في الوقت الفعلي حسب تنفيذ حدوث تغييرات أو إصدار إعفاءات جديدة من التأشيرة.
ووفق "السي إن إن" قال مؤسس شركة آرتون كابيتال، أرماند آرتون: لقد ولدت في بلغاريا؛ لذا فأنا أعرف معنى السفر بجواز سفر سيىئ".
وتابع: "كان والداي يعملان في المغرب؛ لذلك كان عليّ عبور أوروبا عندما لم تكن شنغن موجودة في الثمانينيات. وبمجرد سقوط جدار برلين، انتقلنا إلى كندا، وبمجرد حصولي على جواز السفر الكندي أدركت ما معنى الحرية.
ورغم ذلك: حسب تصنيف البلدان المرحبة الذي ينظر إلى 199 دولة، ويقيسها فقط من حيث عدد جوازات السفر التي يقبلونها بدون تأشيرة مع تأشيرة عند الوصول أو مع تصاريح سفر إلكترونية، تحتلّ كندا رقم 71 المتواضع؛ حيث تسمح لـ54 دولة بسهولة الوصول إليها.
ويعد هذا العدد أعلى بقليل من أستراليا التي تمنح هذا الامتياز لـ46 دولة، والولايات المتحدة التي تسمح لـ45 دولة بسهولة الوصول إليها.
أما لواندا، وهي عاصمة أنغولا، فهي واحدة من 23 دولة لديها الحد الأدنى من قيود التأشيرات في العالم؛ وفقًا للتصنيف الخاص بشركة "أرتون كابيتال" للبلدان المرحّبة لعام 2022.
ويشرح آرتون أن "البلدان التي تمتلك عادةً أفضل جوازات سفر "في تصنيفات السلطة" لديها أكثر تأشيرات الدخول تقييدًا.
وتحتل سنغافورة المرتبة 16 في تصنيف البلدان المرحبة، تليها بضع وجهات آسيوية أخرى تتبنّى نموذج المعاملة بالمثل، مثل هونغ كونغ في المرتبة الـ21، وكوريا الجنوبية في المرتبة الـ33.
أما بالنسبة للدول التي تحتلّ المرتبة الأولى، فتشمل 23 دولة جميعها تتيح سهولة الوصول إلى الزائرين من 198 دولة من أصل 199 دولة، ورغم أن هذه البلدان قد ترحّب بالمسافرين من حيث قيود التأشيرة، إلا أن بعضها قد لا تكون آمنة للجميع.
أما القارة التي احتضنت بيئة السفر المفتوحة هذه أكثر من أي مكان آخر؛ فهي أفريقيا، خاصة وسط وغرب أفريقيا؛ إذ يوجد 15 دولة أفريقية من أصل 23 دولة في الترتيب "الأكثر ترحيًبا" من أنغولا إلى جنوب السودان.
وهناك البلدان الجزرية؛ منها جزر المالديف، وساموا وتوفالو، التي يمكن أن تستفيد اقتصاداتها المحلية من الزوار والمهاجرين.
وبحسب باسبورت إندكس الخاص بشركة آرتون كابيتال: أفغانستان هي الدولة التي لديها أقل أبواب مفتوحة.
الأكثر انفتاحًا: قطر، وأنغولا، وجيبوتي، وغينيا، وجزر المالديف، وجزر القمر، والصومال، وبوليفيا، وتيمور الشرقية، وملاوي، وميكرونيسيا، وبوروندي، وغينيا بيساو، ونيجيريا، وتوفالو وساموا، وغابون، وكوت ديفوار، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ورواندا، وكمبوديا، والكونغو سيشل، وتوغو، وأوغندا، والرأس الأخضر، وموريتانيا، وسورينام بالاو، ودومينيكا، ومدغشقر ماليزيا ليسوتو.
أما الأقل انفتاحًا فكانت كالتالي: 86 كوريا الشمالية، وتركمانستان، وأفغانستان، 85 ماكاو، وليبيا، وإريتريا، وبوتان، 84 غينيا الاستوائية، و83 السودان، والجزائر، و82 الكاميرون، وميانمار.