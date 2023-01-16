"السياحة": المملكة لا تتنافس مع جيرانها والعمل الجماعي أقوى وأكثر فائدة

قالت نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء آل سعود، إن نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي بلغت 3% في 2018، ونهدف لرفعها لـ10% بحلول 2030.
وحول المنافسة بين دول المنطقة وخاصة الإمارات ردت الأميرة: «نحن أقوى معًا». ووصلت عائدات السياحة السعودية وفقًا لوزارة الاستثمار 27 مليار ريال بالنصف الأول 2022. وفي الإمارات وصلت 19 مليار درهم وفقًا لمحمد بن راشد، نائب رئيس الدولة وفقًا لـ"سي إن إن".
ويمثل قطاع السياحة والسفر في دول الخليج، رافدًا قويًا، حيث حققت معدلات نمو قوية قبل جائحة كورونا، وساهم بنسبة وصلت في المتوسط إلى 9.7 بالمئة من الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية في عام 2019.
ولكن بسبب تبِعات جائحة كورونا انخفضت هذه النسبة إلى 6.5 بالمئة في عام 2021، طبقًا لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي. وفي المُجمل، ساهمت دول الخليج بنسبة 3 بالمئة من إجمالي حركة السياحة العالمية في عام 2019.
في الإمارات وصلت مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى 11.7 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2019، بينما بلغت 9.7 بالمئة في السعودية خلال العام نفسه، لكن مؤشرات الأداء السياحي اضطربت بمختلف الدول السياحية حول العالم بعد جائحة كورنا، ومن ثم لا يمكن الاعتداد بأرقام 2020 و2021 كمؤشر يعكس الأداء التاريخي للقطاع.