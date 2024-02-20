الخطيب.. نعمل مع أشقائنا في الخليج على رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 10%

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول المجلس يعزز الاستراتيجية الخليجية للسياحة.
ولفت إلى اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لمبادرة وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخاصة بالتأشيرة السياحية الموحدة؛ مما يُعَد خطوة تاريخية تعكس التزام دول المجلس بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة؛ مبينًا أن التأشيرة السياحية الموحدة سيكون لها أكبر الأثر في تحسين مكانة دول الخليج كوجهة سياحية عالمية متميزة.
وأوضح أن نجاحات دول مجلس التعاون أسهمت في تطوير قطاع السياحة في تمكينه من قيادة منطقة الشرق الأوسط في سرعة التعافي جراء جائحة كورونا؛ حيث كانت المنطقة الوحيدة التي حققت نموًّا أعلى من مستويات ما قبل الجائحة؛ فبلغت نسبة التعافي في المملكة 156% في أعداد السياح الوافدين عام 2023م مقارنةً بعام 2019م؛ في حين بلغت نسبة التعافي في المنطقة 122% بينما كان المعدل العالمي للتعافي عام 2023 عند 88% من مستويات ما قبل الوباء.
وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستستثمر 800 مليار دولار في العديد من المدن والوجهات السياحية الكبرى في الأعوام العشرة المقبلة؛ كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، التي أسهمت في تمكين المملكة من تحقيق أحد مستهدفات رؤيتها 2030 في الوصول إلى 27 مليون زائر دولي خلال العام 2023م، وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، واحتلت معه المملكة المركز الأول بين دول مجموعة العشرين والثاني عالميًّا في نمو عدد السياح الدوليين بزيادة قدرها 56% عام 2023م مقارنةً بعام 2019م؛ مما دعا المملكة إلى رفع مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر عام 2030م، بواقع 80 مليون سائح من داخل المملكة و70 مليونًا من خارجها؛ مؤكدًا أن هذه الاستثمارات لن تخدم المملكة فقط؛ بل سيعم أثرها على كل دول المجلس.
وأوضح أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022م يعادل ما نسبته 7.8%، وهي نسبة لا تواكب طموحات وتطلعات قادة دول المجلس؛ مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10% في كل دول المجلس.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الثامن لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد في دولة قطر.