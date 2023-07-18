تركيا تجذب 15 مليون سائح من أنحاء العالم في 5 أشهر.. وهذا هو عدد السعوديين منهم في 2023

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتصنيف البلدان التي قَدِم منها أكبر عدد من الزوار إلى تركيا في الأشهر الخمسة الأولى، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة زيادة تقدر بـ110%، وألمانيا المرتبة الثانية بنسبة زيادة 20%، وبلغاريا المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ثم تلت هذه البلدان إنجلترا وإيران، فيما بلغ عدد السياح الذين قَدِموا إلى تركيا خلال شهر مايو الماضي 4 ملايين و500 ألف و242 زائرًا.