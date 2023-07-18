تركيا تجذب 15 مليون سائح من أنحاء العالم في 5 أشهر.. وهذا هو عدد السعوديين منهم في 2023

كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن أن أكثر من 15 مليون شخص زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن نحو 14 مليونًا منهم كانوا من الأجانب، وجاءت الزيادة بنسبة 23.65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لتصنيف البلدان التي قَدِم منها أكبر عدد من الزوار إلى تركيا في الأشهر الخمسة الأولى، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة زيادة تقدر بـ110%، وألمانيا المرتبة الثانية بنسبة زيادة 20%، وبلغاريا المرتبة الثالثة بنسبة زيادة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ثم تلت هذه البلدان إنجلترا وإيران، فيما بلغ عدد السياح الذين قَدِموا إلى تركيا خلال شهر مايو الماضي 4 ملايين و500 ألف و242 زائرًا.
ويقدر عدد السائحين السعوديين في تركيا بمئات الآلاف؛ إذ أظهرت المؤشرات تخطيهم حد نصف المليون سائح، ومن المتوقع حاليًا أن يرتفع عدد السائحين السعوديين بشكل كبير حتى نهاية العام.
وتعد تركيا واحدة من أهم الدول التي يأتي إليها السائحون من السعودية والشرق الأوسط، وهي واحدة من أفضل الدول السياحية؛ لما تتمتع به من مناخ معتدل وجذاب، وتوازن تاريخي وثقافي طويل، إضافة إلى المساحات الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز لمدن تركيا، مع الأخذ في الاعتبار مدينة إسطنبول التي تربط قارتَي أوروبا وآسيا.