فيديو.. تصوير جوي يكشف روعة "بركان حرة كشب" بالطائف
نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة بالتصوير الجوي لبركان خامد في جبل الهيل في حرة كشب، التي تقع شمال الطائف بميل نحو الشرق وتبعد عنها ٢٠٠كم.
ويعدّ بركان حرة كشب من أشهر وأكبر الحقول البركانية في السعودية، في الوقت الذي كان عمر آخر انفجار بركاني يعود إلى مئات القرون وتغطي مساحاته بحوالي (5892 كم مربع).
وجبل "الهيل"، أو كما يسمى عند أهل المنطقة "أبو مخروم" الواقع في بحرة كشب هو أحدث البراكين التي انفجرت في المنطقة، فالحمم التي خرجت منه سوداء اللون وقاتمة مقارنة بالحمم التي حولها، وهي فوهة جانبية لفوهة أكبر سبقتها بملايين السنين ويتميز بشكل فريد، وهو أحد البراكين غير المعروفة وصعب الوصول إليه عن طريق المركبات.
ويشرح الفيديو ارتفاع القمة من سطح البحر حوالي 1475 مترًا، ولم يستطع أحد الوصول إلى القمة إلا عن طريق التصوير بالدرون، وتوجد فتحتان في القمة الكبرى والصغرى، وحاول العديد من المغامرين الوصول إلى القمة لكن لا يوجد توثيق للمحاولات السابقة، وأهم المعوقات هو الصخور والرمال المتحركة حول هذه القمة والتي يصعب للغاية المشي فوقها.
يذكر أن بعض المتخصصين يعتقد أن الفوهة تكونت نتيجة انفجار بركاني كبير، وآخرين يرجحون أنها نتجت عن سقوط نيزك لكن لا يوجد إثبات لذلك، وعند النزول مسافة 15 مترًا من سطح الأرض يلاحظ وجود العديد من أشجار النخيل والنباتات التي تنمو على عيون ماء صغيرة، وعند النزول أسفل الحفرة تجد القليل من الأعشاب الصحراوية وشجر الأراك التي سرعان ما تختفي كلما اتجهت وسط الحفرة التي هي عبارة عن أرضية مالحة.