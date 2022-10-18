فيديو.. تصوير جوي يكشف روعة "بركان حرة كشب" بالطائف

يذكر أن بعض المتخصصين يعتقد أن الفوهة تكونت نتيجة انفجار بركاني كبير، وآخرين يرجحون أنها نتجت عن سقوط نيزك لكن لا يوجد إثبات لذلك، وعند النزول مسافة 15 مترًا من سطح الأرض يلاحظ وجود العديد من أشجار النخيل والنباتات التي تنمو على عيون ماء صغيرة، وعند النزول أسفل الحفرة تجد القليل من الأعشاب الصحراوية وشجر الأراك التي سرعان ما تختفي كلما اتجهت وسط الحفرة التي هي عبارة عن أرضية مالحة.