"صيف السعودية" نجاح بامتياز.. ملايين الزوار ومئات الفعاليات... شاهد التفاصيل

أطلقت الهيئة السعودية برنامج صيف السعودية 2024 منذ أربعة شهور، تحت شعار "تراها" حتى نهاية شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، وضم أكثر من 550 منتجًا سياحيًا و150 عرضًا خاصًا لمختلف الفئات.
وشمل برنامج صيف السعودية هذا العام 7 وجهات سياحية مذهلة ومثيرة، هي عسير والباحة، والطائف والبحر الأحمر، وجدة والرياض والعلا.
وشهد الصيف هذا العام عشرات البطولات الرياضية، مثل بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض وبطولات الملاكمة العالمية، ومباريات كرة القدم وغيرها، كما شهد التركيز على الفاعليات العائلية المبهجة.
جمع صيف السعودية هذا العام لوحة سياحية متكاملة، حيث جمع الترفيه والحضاراة والتراث والفنون والرياضة مدينة "العلا"، عكست الوجه الأثري والحضاري للمملكة وجدة التي تعد أقدم المدن التي تملك إرثًا تراثيًا لا مثيل لها "الدرعية "، العاصمة الأولى للمملكة وعاصمة بيوت الطمي، بالإضافة إلى عسير، ذات الأجواء الأوروبية في الصيف والباحة، وعاصمة الورد الطائف، وجاء ضيفًا جديدًا هو البحر الأحمر الذي ضم لأول مرة للبرنامج.
استطاع صيف السعودية 2024 أن يمثل فرصة لا مثيل لها للسياح والزوار من جميع الدول، وخاصة دول مجلس التعاون والأسواق العربية والدولية، وهو ما تعكس على الأرقام التي رصدت المؤشرات أنها غيرمسبوقة، بسبب تنوع العناصر الجاذبة وطبيعتها وكرم الضيافة والترحاب الذي عرف به الشعب السعودي.
سهلت المملكة قدوم المعتمرين والزوار من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين بات بإمكانهم بسهولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية السياحية عبر المنافذ البرية والجوية التي تجمع بين أداء العمرة والتمتع بطبيعة المملكة في ربوع أنحاء المملكة المختلفة وجذب صيف السعودية المقيمين بدول مجلس التعاون للاستمتاع بالوجهات والكنوز السياحية مع تنوع الوجهات بين الجبال والمكونات والأجواء الطبيعية في "عسير والطائف والباحة"، والأنشطة البحرية في جدة والبحر الأحمر، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية ومنطقة عسير المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة، وفي الطائف وزيارة مصانع الورد التي تشتهر بها، للاستمتاع بالروائح العطرة الأصيلة، وفي الباحة الشهيرة بالبيوت القديمة.