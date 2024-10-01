"صيف السعودية" نجاح بامتياز.. ملايين الزوار ومئات الفعاليات... شاهد التفاصيل

جمع صيف السعودية هذا العام لوحة سياحية متكاملة، حيث جمع الترفيه والحضاراة والتراث والفنون والرياضة مدينة "العلا"، عكست الوجه الأثري والحضاري للمملكة وجدة التي تعد أقدم المدن التي تملك إرثًا تراثيًا لا مثيل لها "الدرعية "، العاصمة الأولى للمملكة وعاصمة بيوت الطمي، بالإضافة إلى عسير، ذات الأجواء الأوروبية في الصيف والباحة، وعاصمة الورد الطائف، وجاء ضيفًا جديدًا هو البحر الأحمر الذي ضم لأول مرة للبرنامج.