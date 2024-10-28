سلسلة الأفلام الوثائقية "العين: واحة تنبض بالحياة" تستعرض جماليات "دار الزين"

أطلقت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حملتها الترويجية "العين: واحة تنبض بالحياة" التي تتضمن أربعة أفلام وثائقية تأخذ المشاهد إلى قلب العين، المعروفة بـ"دار الزين"، مسلطةً الضوء على المنطقة، ونسيجها الثقافي الغني، وما تنبض به من تجارب ومغامرات استثنائية، تتنوع من الجولات في الحصون القديمة والواحات الوارفة إلى الاستمتاع بإلهام الفنون والثقافة، والراحة والاستجمام، وممارسة الأنشطة والتحديات الرياضية في أحضان الطبيعة الخلابة.
وترافق الحملة الشابين الإماراتيين، المصور عبيد البدور والمهندس وشاعر "الصلام" سالم العطاس، خلال استكشافهما التاريخ العريق لمنطقة العين وأهم معالمها السياحية والثقافية.
ويوثّق البدور برفقة صديقه العطاس الكثير من اللحظات الاستثنائية في العين، منارة التراث الثقافي الأصيل، التي تبعد 90 دقيقة فقط بالسيارة عن أبوظبي، وتُعد أوّل منطقة مدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان باستمرار. وتتميّز العين، التي يعود تاريخها إلى ما يزيد على خمسة آلاف عام، بجمالها الأخّاذ وصروحها الأثرية وقصورها الغنية بالقصص.
ولمعرفة المزيد عن معالم العين السياحية، يرجى زيارة الروابط التالية: https://visitalain.ae/ar/campaign/al-ain-living-oasis