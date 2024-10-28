سلسلة الأفلام الوثائقية "العين: واحة تنبض بالحياة" تستعرض جماليات "دار الزين"

ويوثّق البدور برفقة صديقه العطاس الكثير من اللحظات الاستثنائية في العين، منارة التراث الثقافي الأصيل، التي تبعد 90 دقيقة فقط بالسيارة عن أبوظبي، وتُعد أوّل منطقة مدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى أقدم المناطق المأهولة بالسكان باستمرار. وتتميّز العين، التي يعود تاريخها إلى ما يزيد على خمسة آلاف عام، بجمالها الأخّاذ وصروحها الأثرية وقصورها الغنية بالقصص.

ولمعرفة المزيد عن معالم العين السياحية، يرجى زيارة الروابط التالية: https://visitalain.ae/ar/campaign/al-ain-living-oasis