بالصور هنا تحدثك الرياح المصفرة.. هذا "جبل الشبعان" مقصورة أكبر واحة في العالم.. شاهد التفاصيل

من يصعد على قمته يشاهد القلعة الخضراء التي تمتد على 160 كلم مربع وتحيط بها رمال الصحراء وفي داخلها معظم أشجار النخيل الموجودة في المحافظة التي يقدر عددها بنحو ثلاثة ملايين نخلة والتي أدرجت ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي في اليونسكو عام 2018 بوصفها واحدة من أهم مواطن الاستيطان والاستقرار البشري التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.