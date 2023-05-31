"الخليف والقيس ويوم اليتيمة" أبرز عادات نساء مكة المكرمة في الحج.. هذه تفاصيلها

أما في العصر الحاضر فتحرص النساء على إحياء عادة "الحليف والقيس" ولكن بطريقة مختلفة؛ فخلال يوم عرفة تبقى معظم أحياء مكة مثل: (المسفلة، والمنصور، وجرول، والهجلة، وأجياد، ريع بخش)، خالية تمامًا من الحجيج بحكم وجود الحجاج في المشاعر حيث إن غالبية أهالي مكة المكرمة يعملون في الطوافة وخدمة حجاج ‏بيت الله منذ القدم؛ لذا فهم يغادرونها منذ اليوم الثامن من ذي الحجة والذي يطلق ‏عليه "يوم اليتيمة"؛ إذ تخلو مكة من غالبية الرجال من أرباب الأسر فيما تحرص ‏نساؤها على صيام اليوم التاسع من ذي الحجة والإفطار في الحرم المكي بعد أن يكن قد تجمعن منذ الصباح الباكر في يوم عرفة في منزل العائلة قبل أن يتوجهن إلى الحرم ‏ويبدأن في الطواف ثم افتراش ساحات الحرم في انتظار أذان المغرب للإفطار.