الرياض تستقبل "أسبوع السياحة العالمي".. إشغال فندقي يلامس الـ100٪ وأسعار تتجاوز 6 آلاف ريال

من جانبه، اعتبر الخبير السياحي خالد باوزير أن ارتفاع الأسعار يحمل "وجهًا مزدوجًا للنمو"، موضحًا أن ذلك يعكس تحوّل الرياض إلى مركز دولي للسياحة والمؤتمرات، لكنه قد يضغط على تنافسية المدينة ما لم يُقابل بتوسعة سريعة للقدرات الفندقية.