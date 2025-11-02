الرياض تستقبل "أسبوع السياحة العالمي".. إشغال فندقي يلامس الـ100٪ وأسعار تتجاوز 6 آلاف ريال

تقترب فنادق العاصمة الرياض من رفع لافتة "كامل العدد" بالتزامن مع انطلاق فعاليات "أسبوع السياحة العالمي"، الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر الجاري، ويشمل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة ومنتدى TOURISE العالمي، بمشاركة 160 دولة، وأكثر من 120 متحدثًا من وزراء ومسؤولين وقادة منظمات دولية.
وكشفت مؤشرات الحجز الفندقي عن نسب إشغال تجاوزت 97٪ في فنادق الخمس نجوم بالرياض، وسط ارتفاع قياسي في الأسعار، حيث وصلت تكلفة بعض الغرف إلى أكثر من 6 آلاف ريال لليلة الواحدة، في ظل طلب عالمي متزايد على الإقامة خلال الحدث الأكبر في تاريخ السياحة السعودية.
وأكد الخبير الفندقي توفيق أبو الوفا، المدير التنفيذي لشركة "بيور كونسيرج" المتخصصة في العلاقات والفعاليات الحكومية، أن ما تشهده الرياض يمثل "زخمًا سياحيًا عالميًا غير مسبوق"، مضيفًا: "نحن أمام طلب يفوق العرض، ليس فقط من الزوار العاديين، بل من وفود رسمية ووسائل إعلام ومستثمرين دوليين".
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للعاصمة لا تزال أقل من حجم الفعاليات المتنامي، مما يعزز الحاجة لتسريع تنفيذ المشاريع الفندقية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد.
من جانبه، اعتبر الخبير السياحي خالد باوزير أن ارتفاع الأسعار يحمل "وجهًا مزدوجًا للنمو"، موضحًا أن ذلك يعكس تحوّل الرياض إلى مركز دولي للسياحة والمؤتمرات، لكنه قد يضغط على تنافسية المدينة ما لم يُقابل بتوسعة سريعة للقدرات الفندقية.
وأضاف باوزير أن بعض الزوار أفادوا بارتفاع أسعار الإقامة بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 50٪ مقارنة بالأشهر الماضية، وهو ما يشكّل تحديًا أمام استدامة الجاذبية السياحية مستقبلاً.
ويصف مختصون الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 نوفمبر بأنه "الأضخم في تاريخ السياحة بالمملكة"، حيث يشهد جلسات رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والاستثمار الفندقي، إلى جانب توقيع اتفاقيات دولية تعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.