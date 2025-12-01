إجازات ديسمبر في دول الخليج ترفع أسعار فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة 40٪

شهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة ارتفاعًا لافتًا في أسعار الفنادق خلال الأيام الماضية، مع بداية إجازات ديسمبر في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شكّلت عاملًا رئيسًا في زيادة الإقبال على أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي.
وبحسب متعاملين في قطاع الضيافة، ارتفعت أسعار الفنادق الواقعة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرمين الشريفين بنسب وصلت إلى 40٪ مقارنة بأسعار شهر نوفمبر، مدفوعة بالطلب الكبير من العائلات الخليجية، فيما سجلت الفنادق الواقعة خارج المركزية زيادات تراوحت بين 15٪ و20٪.
وأكد عاملون فندقيون أن إجازات اليوم الوطني في كل من قطر والبحرين والإمارات خلال ديسمبر، إضافة إلى الإجازات المدرسية المقررة سلفًا، ساهمت في تدفق عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من دول الخليج إلى المملكة، حيث فضّل كثير منهم قضاء الإجازة القصيرة في العاصمة المقدسة وأداء العمرة، في ظل اعتدال الأجواء وتسهيلات السفر.
وأشاروا إلى أن الحجوزات الفندقية بدأت ترتفع قبل أسابيع من بدء الإجازات، إلا أن الذروة الحقيقية ظهرت مع دخول عطلة نهاية الأسبوع الأولى من ديسمبر، حيث اقتربت نسب الإشغال في عدد من فنادق مكة والمدينة من 100٪.
وأوضح متخصصون أن شهر ديسمبر يُعد من أنشط أشهر العام للعمرة، ويشهد عادةً حركة قوية من الأسواق الخليجية، إلا أن تزامن الإجازات الوطنية والمدرسية هذا العام أدّى إلى زيادة الضغط على الفنادق وارتفاع الأسعار بشكل أسرع من المتوقع.
وتتوقع منشآت الضيافة استمرار الارتفاع النسبي في الأسعار خلال النصف الأول من الشهر، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع انتهاء الإجازات، ثم تعاود الصعود مرة أخرى مع دخول موسم العمرة الشتوي الذي يجذب ملايين الزوار سنويًا.