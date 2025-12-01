إجازات ديسمبر في دول الخليج ترفع أسعار فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة 40٪

وأكد عاملون فندقيون أن إجازات اليوم الوطني في كل من قطر والبحرين والإمارات خلال ديسمبر، إضافة إلى الإجازات المدرسية المقررة سلفًا، ساهمت في تدفق عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من دول الخليج إلى المملكة، حيث فضّل كثير منهم قضاء الإجازة القصيرة في العاصمة المقدسة وأداء العمرة، في ظل اعتدال الأجواء وتسهيلات السفر.