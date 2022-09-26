"السياحة العالمية": الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تعافيًا في السياحة

أعلنت منظمة السياحة العالمية وصول عدد السياح في العالم إلى 57% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
ووفقًا لأحدث مقياس إحصائي، تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 بزيادة تبلغ 172% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021؛ ما يعني أن القطاع استعاد ما يقرب من 60% من مستويات ما قبل الجائحة.
ويعكس الانتعاش المطرد الطلب القوي المكبوت على السفر الدولي، إضافة إلى تخفيف أو رفع قيود السفر.
وحتى الآن أزالت 86 دولة القيود المتعلقة بـكوفيد-19 بدءًا من 19 سبتمبر 2022.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "تستمر السياحة في التعافي بشكل مطرد، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات، من الجيوسياسية إلى الاقتصادية. ويعيد هذا القطاع الأمل والفرص للناس في كل مكان. الآن هو الوقت المناسب أيضًا لإعادة التفكير في السياحة، وإلى أين تتجه وكيف تؤثر على الناس والكوكب".
وأردف بأن "ما يقدر بنحو 474 مليون سائح سافروا دوليًّا خلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 175 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2021. وتم تسجيل ما يقدر بـ207 ملايين سائح دولي في يونيو ويوليو 2022 مجتمعين، أي أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في الشهرين نفسهما من العام الماضي".
وأضاف: "يمثل الشهران 44% من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من 2022. وقد استقبلت أوروبا 309 ملايين وافد، وهو ما يمثل 65% من الإجمالي".
وتابع: "أظهرت أوروبا والشرق الأوسط أسرع انتعاش خلال الفترة؛ إذ وصل عدد الوافدين إلى 74% و 76% من مستويات 2019 على التوالي، واستقبلت أوروبا وافدين دوليين بنمو 190 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط زيادة في عدد الوافدين الدوليين بواقع 287%".