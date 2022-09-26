"السياحة العالمية": الشرق الأوسط أكثر مناطق العالم تعافيًا في السياحة

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "تستمر السياحة في التعافي بشكل مطرد، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات، من الجيوسياسية إلى الاقتصادية. ويعيد هذا القطاع الأمل والفرص للناس في كل مكان. الآن هو الوقت المناسب أيضًا لإعادة التفكير في السياحة، وإلى أين تتجه وكيف تؤثر على الناس والكوكب".