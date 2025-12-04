إندونيسيا: لا ضحايا من السياح بسبب الفيضانات في جزيرة سومطرة حتى اللحظة

وقالت وزارة السياحة الإندونيسية في بيان لها إن الحكومة "تضع سلامة الزوار على رأس الأولويات"، لافتة إلى أن جميع الوفود السياحية تم إشعارها بتحديثات الطقس أولًا بأول، وأنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الرحلات الجوية من وإلى مطارات سومطرة.