إندونيسيا: لا ضحايا من السياح بسبب الفيضانات في جزيرة سومطرة حتى اللحظة

تواصل السلطات الإندونيسية في جزيرة سومطرة جهودها المكثفة لمواجهة موجة الفيضانات التي ضربت عددًا من المناطق خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن جميع السياح في مأمن حتى الآن، ولا توجد أي إصابات أو حالات طوارئ بينهم.
وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا أن الفيضانات تركزت في مناطق محدودة وسط وغرب سومطرة نتيجة الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ انتشرت في مواقع مختلفة لتقديم الدعم اللوجستي ونقل السكان إلى مراكز إيواء آمنة.
وأكدت السلطات أن الوجهات السياحية الرئيسية مثل بوكيتنغي، بادانغ، وبحيرة توبا تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر الخدمات الفندقية أو مرافق النقل، مع استمرار الحركة السياحية بشكل معتاد. كما تم التواصل مع الفنادق والمنتجعات للتأكد من جاهزيتها في حال تطلب الوضع أي إجراءات احترازية.
وقالت وزارة السياحة الإندونيسية في بيان لها إن الحكومة "تضع سلامة الزوار على رأس الأولويات"، لافتة إلى أن جميع الوفود السياحية تم إشعارها بتحديثات الطقس أولًا بأول، وأنه لم يتم تسجيل أي انقطاع في الرحلات الجوية من وإلى مطارات سومطرة.
وأشار مسؤولون محليون إلى أن مستوى المياه بدأ بالانحسار تدريجيًّا في بعض المناطق، فيما تستمر عمليات الإغاثة للسكان المتضررين. وأكدوا أن "الوضع تحت السيطرة، وأن السياح يمكنهم متابعة برامجهم السياحية دون قلق".
ويتابع مركز الأرصاد الإندونيسي حالة الطقس التي ما زالت متقلبة بسبب موسم الأمطار، محذرًا من احتمال استمرار الهطولات خلال الأيام المقبلة، مع توصية السياح بعدم الاقتراب من مجاري الأنهار والمناطق المنخفضة.
وتعد سومطرة واحدة من أهم الجزر السياحية في الأرخبيل الإندونيسي، وتستقطب آلاف الزوار سنويًّا بفضل طبيعتها الخلابة ومرتفعاتها ومتنزهاتها الطبيعية.