بالصور قرية الـ "300 عين" على موعد مع براد الشتاء والبراري العشبية المذهلة

عيون الماء الغزيرة

تضم لينة ما يقارب 300 عين ماء، وهو العدد الأكبر في شمال المملكة، وكانت تمد القوافل بالمياه على مدار العام. ولا يزال بعضها يتدفق حتى اليوم، مانحًا القرية طابعًا بيئيًا مميزًا ومصدر جذب للزوار والمهتمين بالتراث الطبيعي.