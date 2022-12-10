مبشرات ميزانية 2023 في السياحة.. الوصول إلى 1.6 مليون وظيفة وإنفاق 264 مليار ريال

كشفت أرقام الميزانية العامة للمملكة لعام 2023 فيما يخص القطاع السياحي؛ أن وزارة السياحة تستهدف تحقيق 834 ألف وظيفة بالقطاع، وإيجاد مسارات ومهن وظيفية جديدة بما يقارب 1.6 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف الوصول لإجمالي حجم إنفاق سياحي إلى 264 مليار ريال بنهاية 2023، وتحقيق 3.1 مليون زيارة سياحية بنهاية العام 2023، إضافة إلى بلوغ نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2%، وتعتزم الوزارة تطوير المنصة الرقمية للأنشطة البحرية لتحسين رحلة السائح في البحر الأحمر.