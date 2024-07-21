"الطيران المدني": مطار المؤسس الأقل في نسبة شكاوى المسافرين في شهر يونيو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر يونيو 2024.
وبلغ إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر يونيو الماضي 900 شكوى.
ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى بواقع 12 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر يونيو وصلت إلى 99%.
وجاءت طيران ناس ثانيًا بواقع 14 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل؛ إذ وصل عدد الشكاوى إلى 18 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 96%.
فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر يونيو الماضي أشار إلى ما يأتي:
- حصول مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًّا، وبواقع 16 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77%.
- حصل مطار أبها الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًّا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، بواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
- وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.