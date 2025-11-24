اكتشف قلب الثقافة.. 3 وجهات تاريخية وفنية تُحوّل "العين" إلى متحف مفتوح للتراث الإماراتي

تواصل مدينة العين تعزيز حضورها الثقافي والسياحي عبر تجارب متكاملة تجمع بين المتاحف والمهرجانات والمراكز الفنية، في وقت يشهد فيه القطاع الثقافي الإماراتي نموًا لافتًا؛ إذ سجّلت المواقع التراثية والمتاحف في الدولة ارتفاعًا في عدد الزوار بنسبة تجاوزت 20% خلال عام 2024، وفق مؤشرات السياحة الثقافية.
وتُعرف العين بلقب “القلب الأخضر للإمارات”، كما تُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتستقطب المدينة سنويًا مئات الآلاف من الزوار بفضل مزيجها الفريد من الواحات والقصور التاريخية والمشهد الفني المتنامي.
يُعد متحف العين واجهة رئيسية للسياحة الثقافية؛ إذ استقبل خلال السنوات الأخيرة أعدادًا متزايدة من الزوار مع ارتفاع ملحوظ بنسبة تقترب من 30% بين 2021 و2024.
وشهد المتحف مؤخرًا مرحلة تطوير كبرى، تمثلت هذه الأعمال جعلت المتحف أحد أكثر المواقع الثقافية في أبوظبي نموًا من حيث الإقبال.
ويبرز مهرجان الصناعات التقليدية في سوق القطارة كأحد أهم الفعاليات السنوية، حيث يجذب سنويًا آلاف الزوار، ويشارك فيه أكثر من 70 حرفيًا إماراتيًا يستعرضون مهارات السدو، والفخار، والتلي، وصناعات سعف النخيل.
ويقدم المهرجان أكثر من 15 فعالية حيّة تُظهر مراحل تصنيع المنتجات التراثية أمام الحضور، ما جعله منصة تعليمية وثقافية مهمة لتعزيز حضور الحرف التقليدية التي تشكّل جزءًا من الهوية الإماراتية.
يواصل مركز القطارة للفنون توسيع دوره في المشهد الفني؛ إذ ارتفع عدد المعارض والورش التي يقدمها إلى أكثر من 50 فعالية سنويًا، تشمل معارض لفنانين إماراتيين، ومشاركات إقليمية عربية، وورشًا في الخط والفخار والرسم، وبرامج تدريبية تستهدف الناشئة.
وتشير تقديرات القطاع الثقافي إلى أن الأنشطة الفنية في العين شهدت نموًا سنويًا يتجاوز 15% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يجعل المركز أحد محركات الإبداع في المنطقة الشرقية.
وتشكّل هذه الوجهات الثلاث دعامة رئيسية لقطاع الثقافة الإماراتي، الذي أصبح إحدى ركائز الجذب السياحي؛ إذ ارتفع عدد الزوار المهتمين بالتراث والفنون في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2024 – 2025، بفضل الاستثمار المستمر في استدامة المواقع التاريخية وبرامج الفنون والمهرجانات.
وبهذا المشهد المتكامل، تواصل مدينة العين تقديم تجربة ثقافية فريدة تجمع بين ذاكرة التاريخ وروح الفن وأصالة التراث الإماراتي.