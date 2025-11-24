اكتشف قلب الثقافة.. 3 وجهات تاريخية وفنية تُحوّل "العين" إلى متحف مفتوح للتراث الإماراتي

ويبرز مهرجان الصناعات التقليدية في سوق القطارة كأحد أهم الفعاليات السنوية، حيث يجذب سنويًا آلاف الزوار، ويشارك فيه أكثر من 70 حرفيًا إماراتيًا يستعرضون مهارات السدو، والفخار، والتلي، وصناعات سعف النخيل.