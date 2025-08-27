انعكاسٌ لمكانة السعودية المتنامية.. جناح المملكة في "إكسبو اليابان" يتجاوز مليوني زائر

وفي إطار هذه المشاركة المتميزة، التقى وزير السياحة أحمد الخطيب نظيره الياباني وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة هيرومسا ناكانو في العاصمة طوكيو، وذلك على هامش زيارته للجناح السعودي بالمعرض. ووجّه الخطيب خلال اللقاء دعوة رسمية للحكومة اليابانية وقادة قطاع السياحة للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، إضافة إلى النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE المزمع عقدهما في الرياض نوفمبر المقبل، واللذين يمثلان منصة دولية لصياغة مستقبل سياحي قائم على الابتكار والاستدامة.