انعكاسٌ لمكانة السعودية المتنامية.. جناح المملكة في "إكسبو اليابان" يتجاوز مليوني زائر
واصل جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2025 أوساكا استقطاب اهتمام عالمي واسع، حيث تخطى عدد زواره منذ افتتاحه حاجز المليوني زائر، في انعكاس لمكانة السعودية المتنامية كوجهة سياحية عالمية ورائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.
وفي إطار هذه المشاركة المتميزة، التقى وزير السياحة أحمد الخطيب نظيره الياباني وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة هيرومسا ناكانو في العاصمة طوكيو، وذلك على هامش زيارته للجناح السعودي بالمعرض. ووجّه الخطيب خلال اللقاء دعوة رسمية للحكومة اليابانية وقادة قطاع السياحة للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، إضافة إلى النسخة الافتتاحية من منتدى TOURISE المزمع عقدهما في الرياض نوفمبر المقبل، واللذين يمثلان منصة دولية لصياغة مستقبل سياحي قائم على الابتكار والاستدامة.
ويكتسب الحضور السعودي في اليابان أهمية خاصة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان، بما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصًا في مجالات السياحة والثقافة والاستثمار.
وعزّز جناح المملكة مكانته الدولية بفوزه بالجائزة الذهبية في جوائز نيويورك للتصميم المعماري عن فئة "العمارة الثقافية – المساحات التفاعلية والتجريبية"، تقديرًا لتميّزه في إبراز روح الثقافة السعودية عبر تصميم معماري مبتكر وتجربة تفاعلية متكاملة.
وتؤكد مشاركة الخطيب في فعاليات إكسبو اليابان أن المملكة لم تعد مجرد وجهة سياحية صاعدة، بل قوة مؤثرة في إعادة تشكيل مشهد السياحة العالمي، ومحرك رئيسي للفعاليات الدولية المرتقبة في العاصمة الرياض، التي تستعد لاحتضان أكبر التجمعات السياحية العالمية نهاية العام الجاري.