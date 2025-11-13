"هالو سبيس" تعلن إطلاق أول رحلات سياحية تجارية إلى الفضاء القريب من السعودية خلال 10 سنوات

شهد معرض TOURISE25 في الرياض اليوم الخميس 13 نوفمبر وفي ختام فعالياته، إعلانًا تاريخيًا يكشف ملامح مستقبل السياحة الفضائية، بعدما كشفت شركة "هالو سبيس" وشركاؤها، ومن بينهم @Midana_SA، عن خارطة طريق لإطلاق أولى الرحلات السياحية التجارية إلى حافة الفضاء انطلاقًا من المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر المقبلة.