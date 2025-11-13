"هالو سبيس" تعلن إطلاق أول رحلات سياحية تجارية إلى الفضاء القريب من السعودية خلال 10 سنوات

شهد معرض TOURISE25 في الرياض اليوم الخميس 13 نوفمبر وفي ختام فعالياته، إعلانًا تاريخيًا يكشف ملامح مستقبل السياحة الفضائية، بعدما كشفت شركة "هالو سبيس" وشركاؤها، ومن بينهم @Midana_SA، عن خارطة طريق لإطلاق أولى الرحلات السياحية التجارية إلى حافة الفضاء انطلاقًا من المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر المقبلة.
وتنهي هذه الخطوة مرحلة الدراسات الأولية، لتفتح الباب أمام عصر جديد من التجارب السياحية فائقة التطور، حيث ستتيح الرحلات المخطط لها للركاب الصعود إلى الفضاء القريب والتمتع بمشهد انحناء الأرض والسماء المظلمة من ارتفاعات تتجاوز 30 كيلومترًا.
وأكدت "هالو سبيس" أن التوسع لن يقتصر على المملكة، إذ تتضمن الخطة إطلاق رحلات إضافية من الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا بحلول عام 2029، بهدف تأسيس شبكة عالمية لرحلات الفضاء التجارية تعتمد على تقنيات حديثة وبالونات متقدمة للوصول إلى الارتفاعات العليا من الغلاف الجوي.
ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في مستقبل السفر، عبر إدخال مفهوم "السياحة شبه الفضائية" إلى المنطقة للمرة الأولى، بما تحمله من انعكاسات اقتصادية وتقنية ومعرفية تعزّز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في السياحة المستقبلية.