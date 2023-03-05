بالفيديو.. السعودية حاضرة بقوة في معرض "بورصة برلين للسفر" عبر الجناح 203

يُذكر أن معرض "بورصة برلين" يشارك فيه نحو 200 دولة، ويستقبل سنويًا نحو 160.000 زائر من المتخصصين في السياحة والقطاعات المرتبطة بها من مختلف الدول، كما يصل إجمالي الجهات العارضة إلى 10 آلاف جهة عارضة.