بالفيديو.. السعودية حاضرة بقوة في معرض "بورصة برلين للسفر" عبر الجناح 203

تشارك وزارة السياحة في معرض "بورصة برلين للسفر" المنعقد في مارس الجاري بجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ لاستعراض أبرز المستجدات في صناعة السياحة والخطوات التطويرية والاستثمارية التي تنفذها المملكة في هذا القطاع، والذي يهدف إلى تحقيق تنوّع اقتصادي شامل.
وجاءت مشاركة هيئة السياحة؛ بهدف التعريف بالسياحة في المملكة ومشروعاتها الكبرى، وفعالياتها الترفيهية والسياحية والخدمات المتعددة المقدمة للسياح من كل العالم.
وتعد "بورصة برلين" أحد أهم المعارض المتخصصة بصناعة السفر والسياحة في العالم، وحسب بيان المعرض، فيشارك 88 جهة سياحية في جناح 203 الذي خُصِّص للسياحة السعودية، وهو أحد أكبر خمسة أجنحة بالمعرض.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز المملكة كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وتسليط الضوء على مشروعات المملكة، مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها، وتعريف الزوار والمشاركين في المعرض بأبرز مبادراتها ومنتجاتها وخدماتها السياحية والترفيهية والإرث التراثي والتاريخي، ومتاحفها، والمواقع الأثرية، والأسواق والوجهات الترفيهية.
ويعد السوق الألماني والأسواق الأوروبية من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى العالم.
يُذكر أن معرض "بورصة برلين" يشارك فيه نحو 200 دولة، ويستقبل سنويًا نحو 160.000 زائر من المتخصصين في السياحة والقطاعات المرتبطة بها من مختلف الدول، كما يصل إجمالي الجهات العارضة إلى 10 آلاف جهة عارضة.