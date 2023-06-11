غدًا.. العاصمة السعودية على موعد مع "طيران الرياض" في الظهور الأول

أعلنت شركة طيران الرياض، الناقل الجوي الوطني الجديد بالسعودية، عبر منصتها على تويتر عن انطلاق رحلاتها من المملكة ابتداءً من عام 2025م.
وكشفت "طيران الرياض" عن الظهور الأول لطيران الرياض في سماء المملكة سيكون يوم غد الاثنين 12 يونيو 2023.
يذكر أن سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعلن في وقت سابق عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعلنت شركتا بوينج الأمريكية وطيران الرياض، منتصف مارس الماضي، أن الناقل السعودي الجديد اختار طائرة 787 دريملاينر لتشغيل إطلاقها العالمي، ودعم هدفها المتمثل في تشغيل أحد أكثر الأساطيل كفاءة واستدامة في العالم، لتعلنا رغبة طيران الرياض شراء 72 طائرة بوينج دريملاينر من طرازر 787-9.
وكشف توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض"، أن مطلع عام 2025 سيشهد استلام أول طائرة عريضة الهيكل، وإطلاق أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.