تعرف على تفاصيل تعديلات لائحة التأشيرة السياحية: نوعان: الأولى دخول لمرة والثانية للدخول المتعدد

باقة البرنامج السياحي: هي باقة معتمدة من قبل الوزارة، تقدم من المرخص له لخدمات السفر والسياحة، يتم شراؤها من قبل الراغب في القدوم إلى المملكة، على أن تشمل تكاليف رسوم الحصول على التأشيرة، والإقامة حسب مدة البرنامج، ورحلة الطيران ذهابًا وإيابًا، وغيرها من خدمات السفر والسياحة.