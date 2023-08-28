أكثر من 135 ألف سائح سعودي إلى إسطنبول في شهر واحد.. هنا التفاصيل

1- الروس على رأس القائمة بوصفهم أكثر السياح زيارة للمدينة خلال شهر يوليو، بواقع 185 ألفًا و636 سائحًا.

2- الألمان في المرتبة الثانية بواقع 135 ألفًا و568 سائحًا.

3- السعوديون في المرتبة الثالثة بواقع 135 ألفًا و96 سائحًا.

4- المرتبة الرابعة من نصيب الأمريكان بواقع 105 آلاف و41 سائحًا.

5- الإيرانيون في المرتبة الخامسة بواقع 97 ألفًا و352 سائحًا.

6-الفرنسيون بواقع 69 ألفًا و263 سائحًا.

7- البريطانيون في المرتبة السابعة بواقع 69 ألفًا و6 سائحين.

8- العراقيون في المرتبة الثامنة بواقع 51 ألفًا و257 سائحًا.

9- الكويتيون في المرتبة التاسعة بواقع 45 ألفًا و854 سائحًا.