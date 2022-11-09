مجددًا.. رحلات مباشرة من باريس إلى مطار العلا والبداية من هذا التاريخ

كشفت الهيئة الملكية للعلا والخطوط السعودية عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين باريس والعلا، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا؛ اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل.
وسيتيح المسار الجديد للمسافرين الوصول من باريس إلى العلا في غضون 5 ساعات فقط، مع كامل وسائل الراحة التي توفرها طائرة بوينج 787 "دريملاينر"، وستستمر الرحلات حتى 12 مارس للعام 2023.
يأتي إعلان استئناف الرحلات تزامنًا مع مشاركة العُلا في معرض سوق السفر العالمي المقام في لندن هذا الأسبوع، حيث تعرض العُلا للعالم والمسافرين الدوليين أهم ما يميز هذه المنطقة الصحراوية المليئة بالعجائب والآثار، والتي تعود إلى ما يزيد على 7000 عام من التاريخ البشري.
وأكد فيليب جونز رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهة السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا أن الرحلات الجوية الأسبوعية بين العلا وباريس تمثل طريقًا مباشرًا آخرَ يعزز من إمكانية وصول الزوار الدوليين إلى العلا.
من جهته، أوضح أرفيد مولن رئيس الشؤون التجارية في الخطوط السعودية أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين باريس والعلا يعد خطوة من شأنها تعزيز سبل الوصول للزوار القادمين من فرنسا، والذين يتوقون لتجربة كل ما تقدمه هذه الوجهة الرائعة، وتشغل الخطوط السعودية 32 رحلة أسبوعية ذهابًا وإيابًا من العلا إلى الرياض وجدة والدمام بسعة ركاب تتجاوز 4.4 ألف مقعد.