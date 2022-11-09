مجددًا.. رحلات مباشرة من باريس إلى مطار العلا والبداية من هذا التاريخ

يأتي إعلان استئناف الرحلات تزامنًا مع مشاركة العُلا في معرض سوق السفر العالمي المقام في لندن هذا الأسبوع، حيث تعرض العُلا للعالم والمسافرين الدوليين أهم ما يميز هذه المنطقة الصحراوية المليئة بالعجائب والآثار، والتي تعود إلى ما يزيد على 7000 عام من التاريخ البشري.