جولة ترويجية لهيئة السياحة السعودية في كراتشي.. والهدف 3.5 ملايين باكستاني

ولضمان المزيد من الراحة للزوار الباكستانيين، أطلقت هيئة السياحة السعودية أيضًا "تطبيق Nusk" في باكستان.. و"نسك" هي أول منصة سعودية لتنظيم السفر إلى مكة والمدينة وغيرها من الأماكن المقدسة والحج أو العمرة؛ فهو يساعد المسافرين من جميع أنحاء العالم على إدارة زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية بسهولة عن طريق تبسيط حجز الطيران والفنادق، بالإضافة إلى عملية التأشيرة الإلكترونية.