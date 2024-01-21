جولة ترويجية لهيئة السياحة السعودية في كراتشي.. والهدف 3.5 ملايين باكستاني

أكد الحسن الدباغ مدير أسواق آسيا والمحيط الهادئ بهيئة السياحة السعودية، خلال فعالية ترويجية أقيمت في كراتشي، أن المملكة استقبلت في عام 2023 هذا العام وحده، أكثر من مليون زائر من باكستان للعمرة.
وأشار إلى أن هناك الكثيرين من الباكستانيين يعملون ويزورون المملكة؛ لافتًا إلى أن باكستان سوق مهم واستراتيجي للمملكة العربية السعودية لأن أكثر من 2.5 مليون باكستاني يعيشون في المملكة العربية السعودية، ويقومون بزيارة أصدقائهم وأقاربهم كل عام.
وأضاف "الدباغ" أن هناك برنامجًا طموحًا لباكستان، نعتزم بموجبه جذب أكثر من 3.5 ملايين باكستاني بحلول عام 2030، وأعتقد أن هذا ليس تقديرًا مبالغًا فيه.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية عازمة على الترحيب بالسياح الباكستانيين في المملكة على وجه الخصوص.
وتعتبر المملكة العربية السعودية وجهة مفضلة لآلاف الباكستانيين الذين يسافرون إلى المملكة كل عام لأداء واجبات دينية خاصة خلال شهر رمضان؛ لزيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وأداء العمرة.
وقد بدأت استكشاف سبل تعزيز السياحة بين باكستان والسعودية، بما في ذلك اتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
ولضمان المزيد من الراحة للزوار الباكستانيين، أطلقت هيئة السياحة السعودية أيضًا "تطبيق Nusk" في باكستان.. و"نسك" هي أول منصة سعودية لتنظيم السفر إلى مكة والمدينة وغيرها من الأماكن المقدسة والحج أو العمرة؛ فهو يساعد المسافرين من جميع أنحاء العالم على إدارة زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية بسهولة عن طريق تبسيط حجز الطيران والفنادق، بالإضافة إلى عملية التأشيرة الإلكترونية.
وقال "الدباغ" إن معظم السياح القادمين إلى السعودية يفضلون القدوم خلال شهر رمضان. إنه موسم مزدحم، ويقضون أيامًا طويلة في مكة والمدينة.
وقال إن السياح الباكستانيين يأتون إلى المملكة العربية السعودية في غير موسمها خلال العطلات الصيفية.
وقال الدباغ إن هيئة السياحة السعودية تُخطط لجذب السياح الباكستانيين الذين يقضون عطلاتهم في أوروبا أو أمريكا أو دبي أو تركيا.
وأشار إلى أن هيئة السياحة السعودية تخطط لإطلاق "حملة تسويقية كبيرة" في باكستان بحلول نهاية هذا العام.
وقال: نريد العمل مع المشاهير وأصحاب النفوذ ومدوني السفر هنا في باكستان؛ لتسليط الضوء بشكل أكبر على التغيير الذي نُجريه لجعل العمرة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى.
وقال إن الحكومة السعودية تُخطط للتركيز على المواقع الإسلامية التاريخية الأخرى وكذلك على السياح الذين يزورون المملكة لأداء العمرة.
وأكد أن المملكة قامت بتسريع عملية إصدار التأشيرات؛ مما يسمح للحجاج بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرات العمرة عبر الإنترنت، وسيتم إصدار التأشيرات في أقل من 24 ساعة.