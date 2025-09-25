140 ألف سعودي إلى تركيا في شهر واحد.. وهذه أهم المدن التي زاروها

شهدت تركيا إقبالًا ملحوظًا من السياح السعوديين خلال شهر أغسطس/آب 2025، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عربيًا من حيث عدد الزوار، وفقًا لإحصائية حديثة أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة التركية.