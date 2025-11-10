السعودية توقع اتفاقيتين تعاون سياحي مع مصر وقطر خلال اجتماعات الأمم المتحدة للسياحة بالرياض

وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيتين جديدتين في مجال التعاون السياحي مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، المنعقدة حاليًا في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 150 دولة خلال الفترة من 7–11 نوفمبر 2025.
وشملت الاتفاقية الأولى مشروع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين السعودية ومصر، وقّعه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيره المصري شريف فتحي، ويهدف إلى دعم التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي المشترك، والتدريب، وتبادل الخبرات، والسياحة المستدامة، والتنسيق في المحافل الدولية.
أما الاتفاقية الثانية، فكانت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للسياحة وهيئة قطر للسياحة، لتعزيز التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي، وتبادل الخبرات والمبادرات المشتركة، بما يسهم في تطوير الوجهات السياحية الخليجية واستقطاب المزيد من الزوار إلى المنطقة.
وتأتي الاتفاقيتان ضمن الزخم الكبير الذي تشهده الرياض هذا الأسبوع، باستضافتها أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للسياحة لأول مرة في منطقة الخليج العربي، وسط حضور وزراء ومسؤولين وقادة من أكثر من 150 دولة يحتفلون بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة.