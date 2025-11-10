السعودية توقع اتفاقيتين تعاون سياحي مع مصر وقطر خلال اجتماعات الأمم المتحدة للسياحة بالرياض

وشملت الاتفاقية الأولى مشروع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين السعودية ومصر، وقّعه وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ونظيره المصري شريف فتحي، ويهدف إلى دعم التعاون في مجالات الترويج والتسويق السياحي المشترك، والتدريب، وتبادل الخبرات، والسياحة المستدامة، والتنسيق في المحافل الدولية.