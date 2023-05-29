دراسة.. السعودية أكثر الوجهات حجزاً للسفر إليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الصيف

وفي هذا الإطار قال نائب رئيس شركة "فوروند كيز" أوليفييه بونتي إنه من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشه القوي خلال أشهر الصيف بفضل الزيادة الكبيرة في طلبات السفر حيث ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الدولية إلى هذه المنطقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبفضل تعزيز الربط بين الرحلات مع زيادة المقاعد المتاحة للسفر إلى وجهات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولياً بنسبة 19% عن مستويات 2019.