دراسة.. السعودية أكثر الوجهات حجزاً للسفر إليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الصيف

أعلنت مجموعة "فورورد كيز" المتخصصة في تحليلات السفر عن نتائج إحدى أهم دراساتها والتي أظهرت زيادة بنسبة 36% في عدد الوافدين الدوليين إلى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين يونيو وأغسطس من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأكدت المجموعة أن الإقبال على الحجوزات إلى المملكة العربية السعودية هو الأعلى بزيادة بلغت 870% خلال نفس الفترة التي تشهد إجازة عيد الأضحى المبارك وأداء مناسك الحج والعمرة.
وفي هذا الإطار قال نائب رئيس شركة "فوروند كيز" أوليفييه بونتي إنه من المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتعاشه القوي خلال أشهر الصيف بفضل الزيادة الكبيرة في طلبات السفر حيث ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات الدولية إلى هذه المنطقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبفضل تعزيز الربط بين الرحلات مع زيادة المقاعد المتاحة للسفر إلى وجهات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولياً بنسبة 19% عن مستويات 2019.
وأظهرت بيانات تذاكر الطيران من فورورد كيز أن السوق المصري محوري حيث ارتفع بنسبة 109% عن مستويات 2019 من يونيو إلى أغسطس كما كشفت البيانات أن المسافرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفضلون المحميات الطبيعية هذا الصيف.
وتعد السعودية الوجهة الأكثر حجزاً للسفر إليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الصيف، بزيادة بنسبة 79% مقارنة بما كانت عليه قبل الجائحة.
وحلت تايلاند في المرتبة الثانية حيث ارتفع الإقبال على الحجوزات إليها بنسبة 233% مقابل مستويات 2022 و +109% بالمقارنة مع مستويات 2019 وجاءت النمسا في المركز الثالث بزيادة 25% عن مستويات عام 2019 وهي وجهة أكثر برودة لأولئك الذين يتطلعون إلى الهروب من درجات الحرارة المرتفعة في الشرق الأوسط.