"العلام": دبي تتربع على عرش الوجهات المفضلة للسياح السعوديين والخليجيين

وأكد سفيان العلام أنه وفقًا للأرقام الرسمية فإن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وصلت إلى 10% خلال عام 2022 بإجمالي 166.7 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، وذلك وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، كما أسهم القطاع السياحي في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل.