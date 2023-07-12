"العلام": دبي تتربع على عرش الوجهات المفضلة للسياح السعوديين والخليجيين

تواصل دبي تألقها في صدارة الوجهات السياحية العالمية وخاصة بعد جائحة كورونا.
وأكد مدير العلامة التجارية بمجموعة "الحبتور سيتي" سفيان العلام: أن دبي من أكثر الوجهات في المنطقة التي تشهد زيادة متسارعة في عدد الغرف الفندقية الجديدة في السوق وزيادة أعداد الزوار من كل أنحاء العالم.
وأشار إلى أن تقديرات منظمة السياحة العالمية تشير إلى أعداد قوية من السياح في 2023، فضلًا عن عودة السفر بشكل قوي في فئة الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والحوافز.
ولفت إلى أن دبي تشهد أيضًا طلبًا من السفر الفردي، لذلك يجب أن نكون دائمًا في المقدمة لنسعد ضيوفنا ونتخطى توقعاتهم.
وأضاف "سفيان" أن دبي تُوّجت بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر" أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي بكونها إحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم.
كما كشف موقع "تريب أدفايزر" الشهير عن قائمة الفنادق الأكثر فخامة في دبي، وجاء "الحبتور بلاس" ضمن المراكز الخمس الأولى لعام 2022، والذي يعد أول منتجع حضري متكامل في دبي، ويقع الفندق على ضفاف قناة دبي المائية المذهلة.
وأكد سفيان العلام أنه وفقًا للأرقام الرسمية فإن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وصلت إلى 10% خلال عام 2022 بإجمالي 166.7 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، وذلك وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، كما أسهم القطاع السياحي في توفير أكثر من 750 ألف فرصة عمل.