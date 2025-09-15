شاطئ المرجان بالظهران.. وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والترفيه
مع اعتدال الأجواء المناخية، يشهد شاطئ المرجان في نصف القمر بمدينة الظهران إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، لما يتميز به من طبيعة خلابة وأجواء بحرية جعلته أحد أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية.
وأوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن مساحة شاطئ المرجان تبلغ أكثر من (108) آلاف متر مربع، ويتضمن عدة مضامير للمشي بمساحة تتجاوز (13,298) مترًا مربعًا، وممرات بين مضامير المشي بمساحة (757) مترًا مربعًا، إلى جانب مرافق خدمية ومواقع استثمارية متنوعة، ومنطقة بلازا بمساحة (2,866) مترًا مربعًا.
وأضاف أن الشاطئ يضم مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على (10) آلاف متر مربع، وزُرع فيه أكثر من (210) أشجار، فضلًا عن الخدمات والمرافق العامة التي تشمل مسجدًا مصممًا عمرانيًا بهوية الساحل الشرقي، ومواقف للسيارات تتسع لـ (330) سيارة، وملعب كرة قدم بمساحة (1,366) مترًا مربعًا، وملعب كرة طائرة بمساحة (493) مترًا مربعًا، ومناطق مخصصة لألعاب القوى بمساحة (350) مترًا مربعًا، وألعاب للأطفال بمساحة (225) مترًا مربعًا.
وأشار المهندس القحطاني إلى أن شاطئ المرجان يُعد من أحدث الشواطئ التي جرى تطويرها مؤخرًا في مدينة الظهران، حيث تم تهيئته بالبنية التحتية والخدمات المتكاملة؛ ليستمتع الزوار بتجربة مميزة وآمنة، تتنوع بين السباحة والرياضات البحرية ومناطق الجلوس المظللة، إضافة إلى المرافق المخصصة للعائلات.
وأكد أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص على توفير بيئة ترفيهية مستدامة تُلبي تطلعات الأهالي والزوار، وتعزز المكانة السياحية للمنطقة الشرقية كوجهة بحرية رائدة.