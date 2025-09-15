شاطئ المرجان بالظهران.. وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والترفيه

وأضاف أن الشاطئ يضم مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد على (10) آلاف متر مربع، وزُرع فيه أكثر من (210) أشجار، فضلًا عن الخدمات والمرافق العامة التي تشمل مسجدًا مصممًا عمرانيًا بهوية الساحل الشرقي، ومواقف للسيارات تتسع لـ (330) سيارة، وملعب كرة قدم بمساحة (1,366) مترًا مربعًا، وملعب كرة طائرة بمساحة (493) مترًا مربعًا، ومناطق مخصصة لألعاب القوى بمساحة (350) مترًا مربعًا، وألعاب للأطفال بمساحة (225) مترًا مربعًا.