سوق السفر السعودي.. المملكة على موعد مع أول معرض "B2B" في السياحة والسفر.. هنا التفاصيل

ويشارك في "سوق السفر" بالرياض31 قطاعًا رافدًا للسياحة، منها الطيران والفنادق والبنوك والسياحة العلاجية والاستشفائية والحجز الإلكتروني وغيرها، مما يتيح الفرصة للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، من أجل تحديد اتجاهات السفر المستدامة والمبتكرة، وتحديد إستراتيجيات النمو.