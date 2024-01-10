بكامل الشفافية.. رئيس "بوينج": أخطأنا ونتحمّل المسؤولية في حادثة "ألاسكا إيرلاينز"

يأتي هذا فيما لم يوضح الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ" ما الذي قصده تحديدًا بحديثه عن "خطأ" شركته في الحادثة التي اضطرّت خلالها طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري، بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند "أوريغن" إلى أونتاريو "كاليفورنيا".