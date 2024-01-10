بكامل الشفافية.. رئيس "بوينج": أخطأنا ونتحمّل المسؤولية في حادثة "ألاسكا إيرلاينز"

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" العملاقة في مجال صناعة الطيران "ديف كالهون"، بالمسؤولية عن الحادثة التي تعرّضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز"، متعهدًا بـ"كامل الشفافية".
وقال "كالهون" خلال اجتماع في مصنع لـ"بوينغ" في رينتون بولاية واشنطن: "سنتعامل مع هذه القضية بدءًا بإقرارنا بخطئنا"؛ وفقًا لـ"للإندبندنت"
وشدّد "كالهون" على أن "بوينغ" ستعتمد على هيئة تنظيم الطيران المدني الأمريكية؛ "للتأكد من أن كل الطائرات المصرح لها بالتحليق آمنة وضمان عدم تكرار هذه الحادثة مرة أخرى"، وأصرّ على أن "كل التفاصيل مهمة".
يأتي هذا فيما لم يوضح الرئيس التنفيذي لـ"بوينغ" ما الذي قصده تحديدًا بحديثه عن "خطأ" شركته في الحادثة التي اضطرّت خلالها طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" للقيام بهبوط اضطراري، بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند "أوريغن" إلى أونتاريو "كاليفورنيا".
وأتى تصريح "كالهون" غَداةَ إعلان شركة الطيران الأمريكية "ألاسكا إيرلاينز" أنها اكتشفت "قطعًا غير مثبتة جيدًا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرض إحدى طائراتها من الطراز ذاته لحادثة أثناء تحليقها.
وأعقب بيان "ألاسكا إيرلاينز" إعلان شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أولي لمخارج الطوارئ الملغاة في أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"؛ عددًا من القطع غير المثبّتة.