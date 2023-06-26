الرياض تتهيأ للفوز بلقب "عاصمة التصميم في العالم".. وسبتمبر المقبل الإعلان الرسمي

أعلنت منظمة التصميم العالمية تأهُّل مدينة الرياض للمنافسة النهائية للحصول على لقب عاصمة التصميم العالمية 2026، مع منافسة مع فرانكفورت، على أن تُعلَن النتيجة النهائية في سبتمبر 2023.
من ناحية أخرى، تقدمت هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية بملف استضافة الفعالية العالمية في الرياض لعام 2026، وهو اللقب الذي يمنح كل عامين لمدينة عالمية، تطلق برامج وفعاليات تصميمية على مدى عام، وتعرض إنجازاتها في مجال التصميم لتحسين حياة مواطنيها.
وقالت المنظمة في بيان: "إنه تم تطوير عرض الرياض من قِبل لجنة الهندسة المعمارية والتصميم؛ لإبراز النظام البيئي للتصميم المزدهر في المدينة، والالتزام بالتقدم والقدرة على التغيير".
وأضافت: "تحت شعار تمكين المجتمعات، تضع رؤية المدينة لعام 2026 أفرادها ومجتمعاتهم في قلب رحلتهم نحو التحول الحضري، من خلال التصميم".
وبحسب الهيئة، فإن تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم ملف الاستضافة لـ 2026 "يعزز من استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى عام 2025، وتعد بمنزلة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكبر، ستقودها الهيئة لتنمية القطاع وتطويره، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المواهب، وتحقيق الاستدامة؛ وهو ما سيجعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم عام 2026".