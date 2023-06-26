الرياض تتهيأ للفوز بلقب "عاصمة التصميم في العالم".. وسبتمبر المقبل الإعلان الرسمي

وبحسب الهيئة، فإن تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم ملف الاستضافة لـ 2026 "يعزز من استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى عام 2025، وتعد بمنزلة احتفاء وانطلاقة متجددة لأهداف أكبر، ستقودها الهيئة لتنمية القطاع وتطويره، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المواهب، وتحقيق الاستدامة؛ وهو ما سيجعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم عام 2026".