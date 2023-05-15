"أقوى ١٠٠ قائد للسفر والسياحة شرق أوسطيًّا".. المملكة حاضرة بـ12 سعوديًّا

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن تصنيفها السنوي الثاني لأفضل قادة للسياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث قامت بتسليط الضوء على 100 شخصية مؤثرة جعلت من المنطقة وجهة مرغوبة في العالم.
ويمثل القادة الذين ظهروا في التصنيف 33 جنسية؛ حيث تَصدرت الإمارات بـ16 شخصية، يليهم 12 سعوديًّا و10 بريطانيين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أصبح يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث بلغت نسبته 46.9% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 107 مليارات دولار.
وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادةً بنسبة 157.4% في حركة المسافرين في عام 2022، مع زيادة السعة بنسبة 73.8% مقارنة بالعام السابق؛ وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وفيما يلي أفضل 10 من رواد السفر والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2023:
1. أحمد بن سعيد آل مكتوم
2. أكبر الباكر
3. هلال سعيد المري
4. بول غريفيث
5. فهد حميد الدين
6. محمد المغلوث
7. صالح محمد الجزيري
8. جيري إنزيريلو
9. هشام القاسم
10. إبراهيم كوشي