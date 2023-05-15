"أقوى ١٠٠ قائد للسفر والسياحة شرق أوسطيًّا".. المملكة حاضرة بـ12 سعوديًّا

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أصبح يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث بلغت نسبته 46.9% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 107 مليارات دولار.