آخر كلام... وزير السياحة المصري: 800 ألف سعودي زاروا مصر في 2023

وذكر أن هدف هذه اللقاءات هو التعريف بإمكانات المقصد السياحي المصري وتنوعه للشركاء السعوديين، فضلاً عن توضيح الفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لمضاعفة طاقتها الفندقية الحالية، والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة، في ظل استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.