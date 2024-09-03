"خان": التعاون مع "فيرجن أتلانتك" ليس الأخير في 2024.. المزيد قادم دعمًا للسياحة السعودية

اعتمدت السعودية وبريطانيا مسارًا جويًا مباشرًا يربط بين العاصمة الرياض ولندن، وذلك بعد توقيع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط "فيرجن أتلانتك" البريطانية، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وتعزز الاتفاقية الربط الجوي بين البلدين لربط مدن السعودية بالعاصمة لندن، حيث سيعمل المسار بمعدل رحلة يومية بين مطاري لندن هيثرو ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بدءًا من مارس، وتعد "فيرجن أتلانتك" هي الشركة العاشرة التي يتم الربط الجوي معها.
وأوضح ماجد خان المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي في تصريحات صحفية أن الاتفاقية ستساعد في جلب الزوار من وإلى الرياض وبقية مناطق المملكة؛ مثل جدة والدمام والمدينة المنورة، ثم إلى البحر الأحمر وجازان والباحة، مما يدعم الاستراتيجية السياحية الوطنية.
وأضاف أن البرنامج أعلن عن 15 وجهة جديدة هذا العام، متوقعًا الوصول إلى 20 وجهة، ما يمثل أكثر من مليون مقعد، مبينًا أن "فيرجن أتلانتك" هي شركة الطيران العاشرة، وسيكون هناك المزيد قبل 2024.
وتابع "خان" أنه بوصفها عضوًا في تحالف "سكاي تيم" ستعزز "فيرجن أتلانتك" الربط الجوي جنبًا إلى جنب مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية.