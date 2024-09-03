"خان": التعاون مع "فيرجن أتلانتك" ليس الأخير في 2024.. المزيد قادم دعمًا للسياحة السعودية

وأضاف أن البرنامج أعلن عن 15 وجهة جديدة هذا العام، متوقعًا الوصول إلى 20 وجهة، ما يمثل أكثر من مليون مقعد، مبينًا أن "فيرجن أتلانتك" هي شركة الطيران العاشرة، وسيكون هناك المزيد قبل 2024.