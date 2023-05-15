السياحة في المملكة.. مستقبل واعد عبر فرص استثمارية بـ 500 مليار دولار

واستطاعت المملكة تحقيق قفزات كبيرة في القطاع السياحي خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالعام المنصرم 2022، حيث بلغت نسبة نمو الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي في الربع الأول 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م مدعوماً بالبداية القوية للسياحة الوافدة هذا العام، وتحقيق أعلى معدل عدد ربعي للسياح من خارج المملكة لجميع الأغراض، حيث يقدر بـ (7.8 ملايين) بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019م.