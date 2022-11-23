مؤشر عالمي: السعودي يمكنه السفر بحرية ودون تأشيرة في هذا العدد من الدول.. تعرف على التفاصيل

وفق آخر تحديثات مؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية، واصل جواز السفر السعودي صعوده، ليصل وفق الترتيب إلى المركز 53 عالميًا بإمكانية دخول المواطن السعودي 40 دولة بلا تأشيرة، و46 دولة بتأشيرة عند الوصول، و7 عبر الإنترنت، وبحسب المؤشر العالمي المتخصص في قياس قوة جوازات السفر لدول العالم.