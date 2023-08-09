هل يشهد الشرق الأوسط موجة انخفاض في أسعار تذاكر الطيران الداخلي؟

شهدت أسعار تذاكر الرحلات الجوية داخل أوروبا والولايات المتحدة انخفاضًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لبيانات جديدة من تطبيق حجز الرحلات "هوبر"، فقد انخفضت أسعار تذاكر الطيران المحلية (الذهاب والإياب) إلى متوسط 257 دولارًا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.
ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 11٪ عن العام الماضي، إضافة إلى هبوطها بأكثر من 14٪ من نحو 300 دولار، كان يدفعها الشخص مقابل رحلات الذهاب والعودة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أوروبا وأمريكا.
وتُظهر بيانات "هوبر" أن أسعار تذاكر الرحلات الدولية أيضًا آخذة في الانخفاض؛ إذ يبلغ متوسط سعر الرحلة ذهابًا وإيابًا لأوروبا 813 دولارًا.
وأشارت البيانات إلى أن الأسعار الحالية "تعد رخيصة جدًّا" مقارنة بأوقات أخرى من فصل الصيف الحالي؛ إذ كان متوسط سعر السفر جوًّا إلى أوروبا 1371 دولارًا خلال عطلة الرابع من يوليو.
من جانب آخر، قال خبراء إن على المسافرين الراغبين في التوفير "استغلال الفرصة الحالية قبل ارتفاع الأسعار من جديد".
وتراجعت أسعار الرحلات الداخلية بشكل كبير مع انخفاض أسعار وقود الطائرات، وازدياد المنافسة، وتحول المسافرين للمزيد من الرحلات الدولية.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقَّع "هوبر" أن يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران المحلية 267 دولارًا في أغسطس، وأن يظل منخفضًا حتى منتصف سبتمبر. ومن المتوقع أن يشمل هذا التأثر منطقة الشرق الأوسط؛ إذ ترتبط الناقلات الأوسطية بمثيلتها الأمريكية والأوروبية.