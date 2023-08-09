هل يشهد الشرق الأوسط موجة انخفاض في أسعار تذاكر الطيران الداخلي؟

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 11٪ عن العام الماضي، إضافة إلى هبوطها بأكثر من 14٪ من نحو 300 دولار، كان يدفعها الشخص مقابل رحلات الذهاب والعودة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أوروبا وأمريكا.