"إجازة العيد" ممتعة مع العائلة في فورسيزون القاهرة في "الفرست ريزيدنس"

للاحتفال بأجمل اللحظات في عيد الفطر المبارك على ضفاف النيل في قلب القاهرة، يقدم لكم فورسيزون في الفرست ريزيدنس عروضًا خاصة مصممة لضمان أن تقضي أوقاتًا لا تُنسى مليئة بالاسترخاء، وبالكثير من المتعة والإثارة.
يقدم الفندق عرضًا خاصًا ومخفضًا للعائلات يتضمن أكثر من غرفة وخصومات كبيرة على النادي الصحي والأغذية والمشروبات في مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي كل الأذواق، كما تشمل العروض خدمة إيقاف السيارة مجانًا وخدمة إنترنت "ستاندرد" مجانية، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليّات ممتعة للأطفال والكبار تضفي جوًا مليئًا بالمرح والبهجة يناسب جميع أفراد العائلة مع العديد من المفاجآت المثيرة لجعل عيدكم أكثر سعادة وتألقًا.
ويعد فندق فورسيزونز الجيزة في فرست ريزيدنس المكان الأمثل والتقليد السنوي للعائلات العربية من مختلف أرجاء الخليج العربي؛ لما يوفّره من أجواء رائعة وأطعمة شهية فضلاً عن مستويات الخدمة الراقية خلال أيام العيد.
سارعوا بالحجز الآن واحتفلوا بعيد الفطر بأسلوب لا يُنسى وسط أجواء الفرح والبهجة.
للحجز ومزيد من المعلومات برجاء الدخول على الموقع التالي: العروض والباقات في فندق القاهرة | فندق فورسيزونز القاهرة (fourseasons.com).