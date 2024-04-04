"إجازة العيد" ممتعة مع العائلة في فورسيزون القاهرة في "الفرست ريزيدنس"

يقدم الفندق عرضًا خاصًا ومخفضًا للعائلات يتضمن أكثر من غرفة وخصومات كبيرة على النادي الصحي والأغذية والمشروبات في مجموعة متنوعة من المطاعم التي تلبي كل الأذواق، كما تشمل العروض خدمة إيقاف السيارة مجانًا وخدمة إنترنت "ستاندرد" مجانية، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليّات ممتعة للأطفال والكبار تضفي جوًا مليئًا بالمرح والبهجة يناسب جميع أفراد العائلة مع العديد من المفاجآت المثيرة لجعل عيدكم أكثر سعادة وتألقًا.