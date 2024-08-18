16 ألف رحلة في شهر واحد للخطوط السعودية ودقّة المواعيد تدفع بصدارة عالمية

خالد خليل- سبق: تصدَّرت الخطوطُ السعودية قائمةَ شركات الطيران عالميًّا في انضباط مواعيد الرحلات للشهر الثاني على التوالي، وذلك من واقع التقرير الصادر عن موقع "سيريم" المتخصص في رصد عمليات ورحلات الطيران خلال شهر يوليو 2024.

وأشار التقرير إلى تحقيق الخطوط السعودية نسبة 88.12% في انضباط رحلات المغادرة، إلى جانب 88.15% في انضباط رحلات الوصول؛ حيث تمّ تشغيل 16.503 ألف رحلة لوجهاتها التي تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات.

وقال مدير عام مجموعة السعودية إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر: إنّه تمّ وضع الانضباط في المواعيد هدفًا رئيسيًّا لجميع منسوبي "السعودية"؛ لارتباطه المباشر برضا الضيوف؛ الأمر الذي انعكس على أداء رحلاتها على مدار العام وفي مواسم الذروة؛ وفق "العربية".

وأضاف "العمر": أن الحفاظ على التميز في هذا الجانب يتطلّب تجاوز العديد من التحديات المتوقعة في صناعة النقل الجوي، مؤكِّدًا أن تحقيق هذا الهدف هو نتاج عمل تكاملي لمنظومة مجموعة السعودية وبأداء جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع الطيران.

وأشار إلى أن "السعودية" سوف تتسلم 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، فيما سيواكب ذلك خطة موازية لمضاعفة السعة المقعدية الرحلات للوجهات الحالية مع الوصول لمحطات دولية جديدة؛ بهدف ربط العالم بالمملكة والمواءمة مع العديد من الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030؛ وهو ما سيضاعف الجهود لاستيعاب الزيادة في الحركة التشغيلية ومواصلة انضباط مواعيد الرحلات بالاعتماد على كفاءة وخبرات الموظفين ومن خلال أحدث الأنظمة الرقمية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.