"الطيران المدني": المملكة تمتلك أكثر خطين لكثافة الرحلات في العالم.. تعرف عليهما

أكد علي رجب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني النمو المتزايد لعدد المحطات المربوطة بالسعودية إلى 162 محطة حتى الآن، متوقعًا الوصول إلى 250 محطة قبل حلول عام 2030، وفقًا لـ "سي إن بي سي عربية".
وأوضح "رجب" أن المملكة تستهدف استثمار 100 مليار دولار أمريكي في قطاع الطيران، مع نمو عدد المحطات المربوطة بالسعودية إلى 162 محطة حتى الآن، بزيادة 62% عن عام 2019.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 27% مقارنة بالعامين السابقين، بالإضافة إلى أن السعودية لديها أكبر خطَّيْ طيران في العالم من حيث عدد الرحلات؛ هما "الرياض - دبي" و"جدة - القاهرة"، حيث تقلع 50 رحلة من جدة إلى القاهرة يوميًا في حين تقلع 40 رحلة من الرياض إلى دبي يوميًا.
وأوضح "رجب" أن المملكة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار موزعة على 3 أقسام كالتالي: استثمار 50 مليار دولار في المطارات، واستثمار 40 مليار دولار في الطائرات والناقلات الجوية، واستثمار 10 مليارات دولار في الخدمات المساندة والطيران الخاص.