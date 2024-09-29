"الطيران المدني": المملكة تمتلك أكثر خطين لكثافة الرحلات في العالم.. تعرف عليهما

وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 27% مقارنة بالعامين السابقين، بالإضافة إلى أن السعودية لديها أكبر خطَّيْ طيران في العالم من حيث عدد الرحلات؛ هما "الرياض - دبي" و"جدة - القاهرة"، حيث تقلع 50 رحلة من جدة إلى القاهرة يوميًا في حين تقلع 40 رحلة من الرياض إلى دبي يوميًا.