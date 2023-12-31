مجلة أمريكية تدعو سياح العالم لزيارة "عاصمة الورد" بالسعودية في عام 2024

كشف تقرير مطول نشر في أهم المجلات الأمريكية المتخصصة في السياحة المسافرين في العالم لزيارة مدينة الطائف الشهيرة بالورد والعطور، حيث دعت الشركات السياحة العالمية إلى وضع مدينة الطائف السعودية على رأس قائمتها في السياحة العالمية.
وأكدت الكاتبة البريطانية زيزي إيفور التي تعمل في مجلة "كوندي ناست" الأمريكية بعد زيارة إلى المملكة، إن وجهة مثل الطائف المسجلة كأحد مواقع التراث العالمي باليونسكو يجب أن تكون على رأس قوائم الشركات السياحية العالمية الخاصة بالمسافرين الراغبين في معاينة الطبيعة المذهلة.
وكتبت إيفور تقريراً موسعاً عن طبيعة الطائف وإنتاجها من الورد وأنواعه وآلية صناعته.
يذكر أن وزارة السياحة أعلنت عن زيادة هائلة في أعداد الزوار حيث سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023م في المملكة (53.6 ملايين) زائر، بواقع (14.6 ملايين) وافد، و(39.0 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليارات ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.