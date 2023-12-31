مجلة أمريكية تدعو سياح العالم لزيارة "عاصمة الورد" بالسعودية في عام 2024

يذكر أن وزارة السياحة أعلنت عن زيادة هائلة في أعداد الزوار حيث سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023م في المملكة (53.6 ملايين) زائر، بواقع (14.6 ملايين) وافد، و(39.0 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليارات ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.