بأكثر من 550 منتجًا سياحيًّا.. "الخطيب" يدشن صيف السعودية في 7 وجهات

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2024 تحت شعار "تراها"، والذي يستمرّ على مدى أربعة أشهر حتى 30 سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، ويضمّ أكثر من 550 منتجًا سياحيًّا و150 عرضًا خاصًّا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبّي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمّين بالثقافة والتاريخ.
وأعلن وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب، وفي حفل كبير؛ عن إطلاق فعاليات صيف 2024، وحضره الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد "زوراب بولوليكاشفيلي"، وأكثر من 250 شريكًا من القطاعين العام والخاص.
ويضمّ برنامج صيف السعودية 7 وجهات سياحية فريدة، هي: عسير والباحة والطائف، ووجهة جديدة هي: البحر الأحمر، بجانب جدّة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام عودة موسم جدّة وانطلاق موسم عسير، بالعديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصمَّمة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدّة، والكثير من المنتجات.
وكشف الخطيب عن توجهات السياحة العالمية والنموّ الذي تقوده المملكة والأرقام القياسية التي سجلتها في نموّ أعداد السيّاح الوافدين، متصدرةً بذلك قائمة الأمم المتحدة للسياحة، ودول مجموعة العشرين.
وأضاف الخطيب: أن منظومة السياحة السعودية تواصل جهودها من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خريطة العالم السياحية، ودفع عجلة النموّ في القطاع، والتعاون والتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل المبادرات والبرامج السياحية؛ ومنها برنامج صيف السعودية 2024، إضافة إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية والمنجزات؛ حيث وصل عدد سيّاح الداخل إلى 81 مليون سائح في العام 2023، أنفقوا ما يزيد على 114 مليار ريال، كما وصل عدد السيّاح من خارج المملكة إلى 27 مليونًا أنفقوا أكثر من 141 مليار ريال".
من جانبه أوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد "زوراب بولوليكاشفيلي"، أن السياحة السعودية تشهد تطورًا كبيرًا على كل المستويات، وحقّق القطاع السياحي في المملكة طفرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة كنت شاهدًا عليها خلال زياراتي المتعددة لهذا البلد المضياف؛ حيث تصدّرت المملكة المؤشرات العالمية المتعلقة بأعداد السيّاح؛ مما أهّلها لتصدر قائمة منظمة الأمم المتحدة للسياحة للوجهات السياحية الكبرى".
بدوره صرّح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، قائلًا: "بينما ترتفع درجات الحرارة في مدن المنطقة إلى مستويات عالية، تمتاز المناطق الجبلية في السعودية بدرجات حرارة منخفضة؛ حيث شهدنا تساقط الثلوج في السودة يوم أمس، ومن خلال الحملة الترويجية لبرنامج صيف السعودية، نسعى إلى تسليط الضوء على المزايا التنافسية للوجهات والتنوع المناخي والطبيعي والثقافي".
وأضاف: "يتضمّن برنامجُ الصيف لهذا العام أكثرَ من 550 منتجًا سياحيًّا و150 عرضًا خاصًّا صُمّمت بالتعاون مع شركاء الهيئة، وتشمل عروضًا جاذبة في الفنادق، وعروضًا وتذاكر الطيران المجانية للأطفال بالتعاون مع كبرى شركات السفر والسياحة والطيران، والمنتجات الاستثنائية في موسم عسير، وعروض موسم جدّة للتسوّق؛ حيث يتحمل الشركاء الضريبة عن السائح، بالإضافة إلى العديد من التجارب الجديدة مثل فتح الشواطئ الخاصة أمام السيّاح من العائلات والأطفال والعديد من الشواطئ الجديدة الخاصة بالسيدات".
ويُمثّل شعار الحملة "تراها" دعوةً مفتوحةً لاستكشاف سحر الوجهات السعودية، وما تتميّز به من تنوّع مناخي طبيعي وثقافي، وما تزخر به من فعاليات وعروض متنوّعة وأجواء لا تُضاهى؛ حيث يتجلّى هذا التنوع من خلال دمج الشعار مع كلمات بسيطة تعكس مزايا كل وجهة؛ مثل "تراها أقرب"، و"تراها أبرد"، و"تراها أحلى"، و"تراها أرقى"، و"تراها أوفر".
ويُعدّ القطاع الخاص شريكًا رئيسيًّا في إنجاح البرامج والمبادرات والمواسم السياحية؛ حيث تحرص الهيئة السعودية للسياحة على تمكينه من خلال تحفيز الطلب على المنتجات والباقات والعروض التي تلبّي تطلعات السيّاح من أنحاء العالم.