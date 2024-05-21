بأكثر من 550 منتجًا سياحيًّا.. "الخطيب" يدشن صيف السعودية في 7 وجهات

وأضاف الخطيب: أن منظومة السياحة السعودية تواصل جهودها من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خريطة العالم السياحية، ودفع عجلة النموّ في القطاع، والتعاون والتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل المبادرات والبرامج السياحية؛ ومنها برنامج صيف السعودية 2024، إضافة إلى الاستمرار في تحقيق الأرقام القياسية والمنجزات؛ حيث وصل عدد سيّاح الداخل إلى 81 مليون سائح في العام 2023، أنفقوا ما يزيد على 114 مليار ريال، كما وصل عدد السيّاح من خارج المملكة إلى 27 مليونًا أنفقوا أكثر من 141 مليار ريال".